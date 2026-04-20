В Бауманке прошел молодежный космический инженерный конгресс

Молодежный космический инженерный конгресс состоялся 11 апреля в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Открытие конгресса началось с сессии «Освоение космоса — путь в будущее человечества». В ходе дискуссии участники обсудили роль космоса в развитии цивилизации, влияние его освоения на экономику и технологический прогресс, а также ключевые компетенции инженеров новой эпохи.
Футуролог и геополитик Сергей Переслегин отметил, что космос — это не только исследование, но и освоение. Его нужно воспринимать как место для жизни десятков, сотен и тысяч человек. Футуролог Евгений Кузнецов рассказал о новых миссиях и тенденциях. По его мнению, за последние 10 лет запуск грузов в космос подешевел в 10 раз, и человечество движется к массовому освоению орбит.
