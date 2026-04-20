В Красноярске вручили знаки «Почетный донор России»

В Красноярске состоялась церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». В этот раз государственную награду получили 23 жителя города, а всего по краю ее обладателями стал 31 человек. На церемонии также прошло награждение донора, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Николай Аравин совершил 35 донаций крови и еще шесть — ее компонентов. Сам он присутствовать на церемонии не смог, поэтому для него записали видео с вручения награды. Во время мероприятия для него прозвучала песня «Я люблю тебя, папа» в исполнении Мирославы Худяковой. Как сообщили организаторы, Николай планирует вернуться в Красноярск через несколько месяцев и лично получить награду, а также продолжить сдавать кровь. Отметим, что кроме государственных наград участникам церемонии вручили памятные значки Российского Красного Креста.