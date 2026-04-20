Бывшая «дочка» «Газпрома» в Германии заявила о готовности к приватизации

Глава компании отметил, что война США и Израиля с Ираном придала импульс приватизации, поскольку ограниченные потоки из Ближнего Востока подчеркнули важность надежных поставщиков, передает FT. При этом статус компании как инструмента энергобезопасности Германии может отпугнуть некоторых инвесторов. «Мы обсуждаем с правительством, есть ли у него какие-либо предпочтения или ограничения, учитывая, что мы находимся в очень критической точке для безопасности поставок», — сказал он.