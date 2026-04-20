Бывшая «дочка» «Газпрома» в Германии заявила о готовности к приватизации

Бывшее немецкое отделение «Газпрома», перешедшее под контроль властей Германии четыре года назад и ныне известное как Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), готово к первым шагам по приватизации, заявил генеральный директор Эгберт Лаэге, передает Financial Times (FT).
Бывшая Gazprom Germania планирует привлечь от €1,5 млрд до €2 млрд за счет увеличения капитала, заявил Лаэге. Средства пойдут на расширение инфраструктурного бизнеса (газохранилища, трубопроводы) и торгового подразделения в Великобритании (бывшее Gazprom Marketing & Trading). Это станет первым шагом к размыванию 100-процентной доли немецкого правительства в компании — по правилам ЕС, Берлин должен продать не менее 75% акций к концу 2028 года, пишет FT.
Глава компании отметил, что война США и Израиля с Ираном придала импульс приватизации, поскольку ограниченные потоки из Ближнего Востока подчеркнули важность надежных поставщиков, передает FT. При этом статус компании как инструмента энергобезопасности Германии может отпугнуть некоторых инвесторов. «Мы обсуждаем с правительством, есть ли у него какие-либо предпочтения или ограничения, учитывая, что мы находимся в очень критической точке для безопасности поставок», — сказал он.
Позже правительство размоет долю еще больше — возможно, через допэмиссию, IPO или продажу, сообщил он. «Учитывая короткий срок, возможно, IPO будет для нас несколько сложным, но в конечном итоге это зависит от рынков и от решения правительства», — добавил Лаэге.
Некоторые эксперты предполагают, что активы SEFE будут разделены и распроданы по частям, либо компанию объединят с другим национализированным импортером газа — Uniper, пишет газета. Однако Лаэге настаивает, что два «двигателя» бизнеса (инфраструктура и трейдинг) должны остаться вместе, так как они дополняют друг друга.
«Правительство рассматривает этот вопрос. Оно владеет обеими компаниями, поэтому, конечно, должно посмотреть, создаст ли объединение большую ценность, но в настоящее время я исхожу из предположения, что процесс для Sefe будет самостоятельным», — заключил он.
В апреле 2022 года правительство Германии взяло Gazprom Germania GmbH под временное управление Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), чтобы обеспечить энергетическую безопасность, после того как «Газпром» заявил о прекращении участия в компании. В ноябре 2022 года правительство Германии стало единственным владельцем группы компаний SEFE и всех ее дочерних предприятий.
Российская сторона заявляла о незаконности этих действий. В мае 2022 года Россия ввела санкции против 31 бывшей зарубежной «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania GmbH.
