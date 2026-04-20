В Хабаровске запускают арт-проект с медведями и туристическими маршрутами

В городе появятся 7 мини-фигур с QR-кодами и интерактивной историей мест.

В Хабаровске реализуется авторский городской арт-проект «Медведь без границ 27», направленный на развитие культурного и туристического пространства города — сообщает пресс-служба администрации города.

Идея приурочена к объявленному в России Году единства народов. Проект призван подчеркнуть культурное многообразие, развить интерес к истории города и сформировать новые туристические маршруты.

В рамках инициативы в городе планируется установка семи художественных мини-фигур медведей. Каждая из них будет оснащена QR-кодом: при его сканировании можно будет узнать историю места, легенду персонажа и увидеть маршрут прогулки.

В дальнейшем арт-объекты станут частью единого туристического маршрута, объединяющего городские пространства в общую культурную линию.

Жителям и гостям города предлагают выбрать главный символ маршрута — голосование проходит онлайн.