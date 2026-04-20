Власти Городецкого округа намерены добиваться реконструкции плотины в Зиняках

Она сообщила, что до нынешней весны из-за отсутствия крана и фиксирующего механизма металлический затвор долгое время стоял на бетонном блоке, установленном на дно створа плотины. В этом году в один из пиковых дней паводка в створ затянуло «остров» из камышей, и, чтобы пропустить его ниже по течению, сегментный затвор подняли краном и удерживали его в таком положении около 1 часа. В это время бетонный блок сдвинуло с места мощным потоком воды, поэтому затвор после этого был подвешен на металлический трос. Впоследствии, когда половодье закончится, бетонный блок планируется вернуть на место и снова поставит на него затвор.