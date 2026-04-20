Власти Городецкого округа намерены добиваться реконструкции плотины в Зиняках

Власти Городецкого округа планируют продолжать добиваться реконструкции гидротехнического сооружения, расположенного на реке Санда около села Зиняки. Об этом корреспонденту ИА «Время Н» сообщил заместитель главы округа Иван Вытников.
«Мы стучимся во все организации, которые могут повлиять на исход событий: и в правительство Нижегородской области, и в Росимущество, и в Федеральное агентство водных ресурсов. Везде написаны письма в прошлом году, и в этом году мы их повторяем, чтобы всё-таки был определён собственник, который будет закреплён за данным объектом. Также планируем снова обращаться в суд, но, возможно, в этот раз изменим и уточним исковые требования», — рассказал он.
Тупиковая ситуация с данным ГТС сложилась из-за того, что оно находится в федеральной собственности и суд уже дважды отказался передавать его в муниципальную. Таким образом, местные власти не имеют правовых оснований ни для проведения ремонтных работ, ни для выделения финансов на эти цели.
«Жаль, что суд не передал данный объект в муниципальную собственность, потому что безхозяйный объект, как мы видим, никем не управляется и может привести к каким-то последствиям как во время паводка, так и в обычное время», — отметил Иван Вытников.
Плотина находится в неудовлетворительном состоянии уже много лет. В частности, там отсутствует подъёмный механизм, который должен поднимать и опускать затвор и шандору в зависимости от уровня воды. Местные жители говорят, что раньше подъёмник был, но и кран, и опоры от него срезали «чёрные металлисты» ещё в 90-е годы — в земле осталось только четыре обрезка швеллера.
Теперь, по словам главы Зиняковского территориального отдела Ирины Кудряшовой, чтобы поменять положение запорных механизмов (поднять их или опустить), приходится вызывать кран и промышленного альпиниста.
Она сообщила, что до нынешней весны из-за отсутствия крана и фиксирующего механизма металлический затвор долгое время стоял на бетонном блоке, установленном на дно створа плотины. В этом году в один из пиковых дней паводка в створ затянуло «остров» из камышей, и, чтобы пропустить его ниже по течению, сегментный затвор подняли краном и удерживали его в таком положении около 1 часа. В это время бетонный блок сдвинуло с места мощным потоком воды, поэтому затвор после этого был подвешен на металлический трос. Впоследствии, когда половодье закончится, бетонный блок планируется вернуть на место и снова поставит на него затвор.
«Перед подъёмом затвора для пропуска “острова” мы приглашали борскую сторону. К нам приезжали и представители МЧС, и администрации, чтобы совместно принять это решение», — сообщил Вытников.
Напомним, жители населённых пунктов, расположенных после этой плотины ниже по течению Санды и затопленных во время половодья, предполагают, что наводнение приняло такие масштабы именно из-за спуска воды через плотину в селе Зиняки Городецкого округа.