Администрация заставит подрядчика отремонтировать брусчатку на Большой Покровской

Дефекты покрытия в сквере имени Горького на одноименной площади Нижнего Новгорода планируют устранить предстоящим летом, сообщили ИА «Время н» в администрации Нижегородского района.
Что касается ремонта брусчатки на Большой Покровской, то его проведут в рамках гарантийных обязательств, уточнили в администрации.
«Для этого администрация района в этом году продолжит претензионную работу с организацией, выполнявшей благоустройство», — говорится в сообщении.
Также устранить деформацию брусчатки планируют уложить на Нижне-Волжской набережной.
«Но сначала необходимо определить виды и объёмы работ. После чего станут понятны источники финансирования и сроки», — уточнили в администрации.
Напомним, что в Павлове возобновились работы по благоустройству набережной.