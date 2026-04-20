Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация заставит подрядчика отремонтировать брусчатку на Большой Покровской

Также предусмотрена замена брусчатки на площади Горького и Нижне-Волжской набережной.

Источник: Время

Дефекты покрытия в сквере имени Горького на одноименной площади Нижнего Новгорода планируют устранить предстоящим летом, сообщили ИА «Время н» в администрации Нижегородского района.

Что касается ремонта брусчатки на Большой Покровской, то его проведут в рамках гарантийных обязательств, уточнили в администрации.

«Для этого администрация района в этом году продолжит претензионную работу с организацией, выполнявшей благоустройство», — говорится в сообщении.

Также устранить деформацию брусчатки планируют уложить на Нижне-Волжской набережной.

«Но сначала необходимо определить виды и объёмы работ. После чего станут понятны источники финансирования и сроки», — уточнили в администрации.

Напомним, что в Павлове возобновились работы по благоустройству набережной.

