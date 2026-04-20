Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье порекомендовали менять газовые плиты каждые 10−12 лет

Источник: РБК

Газовые плиты следует менять каждые десять-двенадцать лет эксплуатации, заявили «РИА Новости» в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, именно столько составляет стандартный срок службы такого оборудования. По его истечении прибор лучше заменить, и процедура эта проста при соблюдении установленного порядка.

В министерстве также добавили, что плиту необходимо менять не только по истечении срока службы, но и при критических неисправностях, а также при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу топлива при угасании пламени.

Установка газового оборудования, как подчеркнули в ведомстве, требует участия специалистов: самостоятельное подключение запрещено, поскольку является не только нарушением, но и создает риск для безопасности.

С 2026 года в России ужесточились требования по эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Использование плит с истекшим сроком службы грозит штрафом и влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа достигает от 5 тыс. до 10 тыс. руб., при повторном нарушении сумма увеличивается до 25 тыс. руб.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.