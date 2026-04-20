В Подмосковье порекомендовали менять газовые плиты каждые 10−12 лет

Газовые плиты следует менять каждые десять-двенадцать лет эксплуатации, заявили «РИА Новости» в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, именно столько составляет стандартный срок службы такого оборудования. По его истечении прибор лучше заменить, и процедура эта проста при соблюдении установленного порядка.
В министерстве также добавили, что плиту необходимо менять не только по истечении срока службы, но и при критических неисправностях, а также при отсутствии системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу топлива при угасании пламени.
Установка газового оборудования, как подчеркнули в ведомстве, требует участия специалистов: самостоятельное подключение запрещено, поскольку является не только нарушением, но и создает риск для безопасности.
С 2026 года в России ужесточились требования по эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Использование плит с истекшим сроком службы грозит штрафом и влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа достигает от 5 тыс. до 10 тыс. руб., при повторном нарушении сумма увеличивается до 25 тыс. руб.
