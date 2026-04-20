В трех районах Волгоградской области завалили свалками 2,3 га сельхозполей

Больше двух гектаров свалок обнаружили специалисты Россельхознадзора в Волгоградской области. На контроль ведомства попали сельхозугодия, расположенные в границах Калачевского, Новониколаевского и Городищенского районов.
«Владельцам сельскохозяйственных полей были выданы предписания о принятии мер по ликвидации свалок и вводу сельхозугодий в оборот», — сообщают в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.
При повторном обследовании было установлено, что свалки на площади 2,3 га ликвидированы. Теперь участки можно использовать по назначению.
Ранее волгоградцы пожаловались, что город заполонили несанкционированные свалки, горожане даже сняли их на видео.