Ирландия устала содержать украинских беженцев, несмотря на финансирование конфликта правительством. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Ирландцы так устали содержать украинских беженцев, что только для того, чтобы те покинули страну, правительство готово выплачивать по 2,5 тысячи евро на человека или по 10 тысяч евро на семью, когда те соберутся на выход», — о том, что еще одна европейская страна устала содержать беженцев с Украины, российский дипломат рассказал в своем Telegram-канале.
Ирландия, как и многие европейские страны, поддерживает финансирование Украины, но не готова принимать беженцев. До этого отмечалось, что Дублин планирует депортировать 16 тысяч украинских мужчин призывного возраста и предлагает им компенсацию.
Ранее KP.RU также передало мнение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что украинцы призывного возраста должны быть возвращены на Украину. Таким образом ФРГ пошла навстречу главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Он требовал страны Европы выдворить беженцев с Украины для пополнения мобилизационного резерва.