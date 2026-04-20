Не тяните с заменой: когда старая газовая плита становится опасной

«Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10−12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить», — напомнили в ведомстве РИА «Новости».
В министерстве пояснили, что техника подлежит замене не только по возрасту, но и при наличии серьёзных неисправностей. Также поводом может стать отсутствие системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу газа при затухании пламени.
Специалисты подчеркивают, что использование устаревших или неисправных устройств повышает риск аварий и утечек. Поэтому важно следить за состоянием техники и своевременно обновлять её.
Отдельно напомнили о правилах установки: подключение должно выполняться только профессионалами. Самостоятельные работы запрещены и могут привести к опасным последствиям. В ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности и не игнорировать регламент эксплуатации бытового газового оборудования.
