Под Волгоградом выбрали главу поселения

В Котельниковском районе Волгоградской области состоялось голосование на досрочных выборах главы Пугачевского сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе избиркома региона, новой главой была избрана Марина Шляпцева.
Кандидат была выдвинута отделением партии «Единая Россия». Её поддержали 96,62% жителей поселения, принявших участие в голосовании.
Явка избирателей составила 42,86%. ТИК по Котельниковскому району подвела итоги местных выборов, выборы признаны состоявшимися и действительными.
