В 46% нижегородских компаний принят дресс-код для сотрудников

В Нижнем Новгороде почти половина компаний требует у сотрудников соблюдения дресс-кода. Женщины одобряют это правило чаще, чем мужчины. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.
Около 46% нижегородских офисных сотрудников сталкиваются с корпоративными требованиями к одежде на работе. При этом 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а еще 38% должны придерживаться делового стиля.
Большинство опрошенных покупают офисную одежду на свои деньги (85%). Однако у 4% работодатель полностью компенсирует расходы на одежду или предоставляет форму бесплатно. Еще 4% получают частичную компенсацию или отдельные предметы гардероба.
Дресс-код в нижегородских компаниях нравится 56% работников. Лишь 11% участников опроса относятся к нему негативно. Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде спокойно воспринимают 52% респондентов, а с пониманием — еще 35%. Отрицательно к этому правилу относятся только 6%.
Нижегородцы оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру на 5,3 балла из 10. Женщины поддерживают дресс-код чаще, чем мужчины (5,6 балла против 4,9 балла). При этом 13% опрошенных считают, что соблюдение корпоративного стиля в одежде напрямую повлияло на их карьеру.
