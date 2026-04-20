В Калининском районе Петербурга часть бомбоубежищ признали непригодными

В Калининском районе Санкт-Петербурга часть защитных сооружений гражданской обороны признана неготовой к использованию. Об этом со ссылкой на районную администрацию сообщил местный комитет КПРФ на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: Коммерсантъ

«Поступили обращения от местных жителей — они интересуются вопросом о наличии бомбоубежищ в нашем районе, а также об их состоянии. В связи с участившимися сообщениями об атаках беспилотных летательных аппаратов данный вопрос становится очень актуальным», — говорится в посте.

По данным на 1 апреля, в районе насчитывается 76 объектов гражданской обороны. Они находятся в ведении администрации и были приняты на баланс в период с 2023 по 2026 годы. Проведенная в 2024 году инвентаризация, включавшая оценку состояния конструкций, защитных систем и инженерного оборудования, показала, что сооружения не готовы к приему людей, пишет «Фонтанка».

В 2025 году объекты прошли техническое обследование, а в 2026 году планируется разработка проектной документации для капитального ремонта наиболее приоритетных из них. Финансирование предусмотрено в рамках бюджетной программы по восстановлению защитных сооружений.

