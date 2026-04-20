В Калининском районе Петербурга часть бомбоубежищ признали непригодными

По данным на 1 апреля, в районе насчитывается 76 объектов гражданской обороны. Они находятся в ведении администрации и были приняты на баланс в период с 2023 по 2026 годы. Проведенная в 2024 году инвентаризация, включавшая оценку состояния конструкций, защитных систем и инженерного оборудования, показала, что сооружения не готовы к приему людей, пишет «Фонтанка».