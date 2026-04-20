Воздушный шар с людьми приземлился во дворе частного дома: что стало причиной

Необычный инцидент произошел в городе Темекула, штат Калифорния. Воздушный шар с 13 людьми на борту совершил аварийную посадку прямо во дворе частного дома. Об этом приключении людей пишет New York Post.
Владелец дома Хантер Перрин узнал о происшествии, когда к нему постучал сосед. Было около 8:30 утра, он спокойно смотрел телевизор. Сосед взволнованно сообщил, что на заднем дворе приземлился огромный воздушный шар.
Перрин и его жена Дженна выбежали на улицу. Они увидели корзину с пассажирами, которые улыбались и махали руками. Пилот объяснил, что ветер внезапно стих, топлива оставалось мало, поэтому пришлось срочно садиться во двор.
Пассажирка Брианна Авалос рассказала, что они с мужем отмечали 10-летие свадьбы. Когда пилот объявил о посадке, она сначала испугалась, но все прошло спокойно. В итоге никто не пострадал, имущество не пострадало. Пассажиров вывели, а шар аккуратно убрали со двора.
