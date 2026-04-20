Воздушный шар с людьми приземлился во дворе частного дома: что стало причиной

Пассажирка Брианна Авалос рассказала, что они с мужем отмечали 10-летие свадьбы. Когда пилот объявил о посадке, она сначала испугалась, но все прошло спокойно. В итоге никто не пострадал, имущество не пострадало. Пассажиров вывели, а шар аккуратно убрали со двора.