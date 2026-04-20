Воздушный шар с людьми приземлился во дворе частного дома: что стало причиной

Воздушный шар с 13 людьми совершил аварийную посадку во дворе жилого дома в США.

Источник: Комсомольская правда

Необычный инцидент произошел в городе Темекула, штат Калифорния. Воздушный шар с 13 людьми на борту совершил аварийную посадку прямо во дворе частного дома. Об этом приключении людей пишет New York Post.

Владелец дома Хантер Перрин узнал о происшествии, когда к нему постучал сосед. Было около 8:30 утра, он спокойно смотрел телевизор. Сосед взволнованно сообщил, что на заднем дворе приземлился огромный воздушный шар.

Перрин и его жена Дженна выбежали на улицу. Они увидели корзину с пассажирами, которые улыбались и махали руками. Пилот объяснил, что ветер внезапно стих, топлива оставалось мало, поэтому пришлось срочно садиться во двор.

Пассажирка Брианна Авалос рассказала, что они с мужем отмечали 10-летие свадьбы. Когда пилот объявил о посадке, она сначала испугалась, но все прошло спокойно. В итоге никто не пострадал, имущество не пострадало. Пассажиров вывели, а шар аккуратно убрали со двора.

Ранее KP.RU рассказывал, как семья провела 6 часов в небе на воздушном шаре и установила рекорд. За это время они преодолели 183 километра на высоте почти 2 километра.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше