В Волгоградской области простились с погибшим в ДНР водителем Иваном Ерохиным

В Кумылженском районе Волгоградской области простились с погибшим на СВО местным жителем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Победа», в последний путь своего земляка проводили жители станицы Скуришенская.

Иван Ерохин до заключения контракта с Минобороны работал в КФХ. Решение стать защитником Родины он принял в марте 2025 года. Младший сержант Ерохин служил старшим водителем.

Иван погиб 5 апреля 2026 года около посёлка Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. В бою он проявил стойкость и храбрость, однако был тяжело ранен. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

У него остались мать и супруга. Похоронили героя с воинскими почестями на кладбище станицы Скуришенская.

Коллаж V102.RU.