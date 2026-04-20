В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

Но есть нюансы:
Больничный по основной работе считают как обычно, а подработка на его размер не влияет. Если у человека несколько подработок по договорам ГПХ, то больничный ему заплатят только один раз — но посчитают из общего заработка. Какого заказчика выбрать — решает сам работник.
Также депутат напомнила, что теперь родители в декрете могут одновременно работать на другой работе и при этом не терять право на больничный.
Что ещё важно знать про больничные:
Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд. Сумма зависит от зарплаты и стажа. Если стаж больше 8 лет — выплатят 100% заработка. Максимум в 2026 году — 6 800 рублей в день. Минимум считают по МРОТ.
Ранее Минздрав России изменил правила выдачи больничных листов. Новые условия упростили жизнь родителям в декрете и самозанятым.
