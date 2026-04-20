Жители Яковлевского округа Белгородской области посетили другой район

Они стали участниками проекта «К соседям в гости».

Делегация Яковлевского округа Белгородской области побывала в Белгородском муниципальном округе в ходе проекта «К соседям в гости». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районном информационно-техническом центре.

Путешествие началось с поселка Северного, где гости посетили школу № 3 «Большая Медведица». Следующей остановкой стал Новосадовский детский сад № 26 «Старт» — комплекс на 220 мест, который был построен в соответствии с современными стандартами.

Затем участники отправились в библиотеку «Элеватор» в поселке Разумное. Глава Белгородского муниципального округа Татьяна Круглякова рассказала гостям о жизни муниципалитета. Также путешественники познакомились с местным поэтом Василием Ремом. Завершилось путешествие в Разуменском центре культурного развития. Там выступили ансамбль народных инструментов «Раздолье» и ансамбль вокальной студии «Гармония».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.