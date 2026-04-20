За три месяца перевозки угля на экспорт из Хакасии в восточном направлении увеличились в 2,7 раза

С января по март 2026 года со станций Красноярской железной дороги в Хакасии в восточном направлении отправлено на экспорт почти 1 млн 700 тыс. тонн угля. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
83% твердого топлива было отгружено в адрес морских портов Дальнего Востока (1 млн 440 тысяч тонн, рост в 3,4 раза к январю — марту 2025 года). В основном, перевозки осуществлялись в направлении Советско-Гаванского транспортного узла.
Экспортная отправка республиканского угля на восток через сухопутные погранпереходы составила в I квартале 297 тыс. тонн.
При этом, увеличились перевозки в направлении трех погранпереходов: Нижнеленинское — Тунцзян (отгружено 134,9 тыс. тонн, с ростом на 76% к январю — марту 2025 года), Гродеково — Суйфэньхэ (отгружено 118,7 тыс. тонн, +31%) и Камышовая — Хуньчунь (отгружено 33,3 тыс. +68%).
Отметим, что в зимние месяцы текущего года железнодорожники и угольщики Сибири работали в сложных погодных условиях. В январе отправка угля осуществлялась в экстремальные морозы, в феврале — в периоды обильных снегопадов, когда количество выпадающих осадков заметно превышало климатическую норму.
Наибольший объем экспортной погрузки угля на восток на станциях КрасЖД в Хакасии был зафиксирован в марте — 614,6 тыс. тонн.
Главным транспортным коридором для вывоза экспортной угольной продукции из региона остается Южный ход КрасЖД Междуреченск — Абакан — Тайшет.