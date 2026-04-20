Shot: Пугачева внесла около 120 миллионов рублей на счета в банках РФ за четыре года

Певица Алла Пугачева внесла около 120 миллионов рублей на счета в российских банках за четыре года. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет Shot.
По данным источника, артистка хранит свои сбережения на накопительных счетах под проценты. Всего с 2022 года ее счета пополнились на 119 миллионов рублей: 11,5 миллиона из них Пугачева заработала на процентах.
В России певица зарабатывает на авторских отчислениях за свои песни, которые могут использоваться на радио и по ТВ. Кроме того, она получает пенсию и дополнительные отчисления за звание народной артистки СССР, уточняет Telegram-канал.
При этом ранее СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру, которая находится рядом с Кремлем. Общая задолженность составляет почти 100 тысяч рублей.
До этого глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал отдать песни певицы артистке Вике Цыгановой. Он добавил, что действия исполнительницы попадают под «дискредитацию и оправдание терроризма».
Кроме того, недавно из-за жалоб общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы «Пугачевская весна». Инициатором запрета также выступил Бородин.