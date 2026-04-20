Буддийский монах Матвенов рассказал, как сохранять спокойствие

Ранее аналитики сообщили, что современный мировой тренд на одиночество добрался и до России. Около 45 процентов опрошенных жителей страны отмечают, что за последние годы в их городе или селе стало больше людей, живущих в одиночку. Причем чаще одни проживают не пожилые, а люди активного трудоспособного возраста. Этот показатель достиг максимума за все время наблюдений. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему наблюдается рост числа одиноких людей и изменится ли эта тенденция в будущем.