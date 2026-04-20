Буддийский монах Матвенов рассказал, как сохранять спокойствие

Для сохранения спокойствия в современном мире, полном тревог, важно формировать и тренировать терпение. Об этом рассказал буддийский монах, астролог, специалист по медитации из Калмыкии Ген Санан Матвенов.
— Подобно тому, как лучшие жокеи оттачивают свое мастерство на самых строптивых лошадях, точно так же, я думаю, что в нашем мире без терпения никак. Если ты решил в себе взращивать терпение, то в этом мире никто не страшен, — отметил он.
Матвенов охарактеризовал события в современном мире как печальные, однако, по его мнению, даже в условиях неблагоприятной обстановки необходимо сохранять внутреннюю гармонию, преображать негативные ситуации и развивать в себе положительные качества.
Специалист подчеркнул, что для тех, кто только начинает свой путь к осознанности и умиротворению, важно находить опору в образованных и нравственных наставниках, а также активно заниматься духовными практиками, передает РИА Новости.
