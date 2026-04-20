Хабаровчанам напомнили расписание дополнительного транспорта на Радоницу

Четыре дополнительных троллейбуса с автономным ходом пустят в Хабаровске завтра, в Родительский день. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году Радоница, которая проходит на девятый день после Пасхи, выпала на 21 апреля.
Почитая память усопших, в этот день многие посещают кладбища, чтобы привести захоронения в порядок после зимы. В связи с этим, в муниципалитетах региона запускают дополнительный транспорт для удобства перемещения жителей к кладбищенским комплексам.
Так, в краевой столице выделенные троллейбусы будут курсировать по маршруту «Улица Большая — Матвеевское кладбище — новое Матвеевское кладбище».
Отправляться от остановки «Улица Большая» они будут в следующие часы:
08:18, 08:39, 09:00, 09:21, 09:42 (до Троллейбусного депо), 10:03, 10:24 (до Троллейбусного депо), 10:45, 11:06, 11:27 (до Троллейбусного депо), 11:48, 12:09 (до Троллейбусного депо), 12:30, 12:51, 13:12, 13:33, 14:15, 14:57, 15:18, 16:00, 16:42, 17:03, 17:24, 17:45, 18:06 (до Троллейбусного депо), 18:27 (до Троллейбусного депо), 18:48 (до Троллейбусного депо), 19:09 (до Троллейбусного депо).
От остановочного пункта «Новое Матвеевское Кладбище» транспорт отправится:
09:00, 09:21, 09:42, 10:03, 10:45, 11:27, 11:48, 12:30, 13:12 (до Троллейбусного депо), 13:33, 13:54 (до Троллейбусного депо), 14:15, 14:36, 14:57 (до Троллейбусного депо) 15:18, 15:39 (до Троллейбусного депо), 16:00, 16:21, 16:42, 17:03, 17:24, 17:45, 18:06, 18:27.
Отправление от остановочного пункта «Матвеевское кладбище» запланировано на:
09:05, 09:26, 09:47, 10:08, 10:50, 11:32, 11:53, 12:35, 13:19 (до Троллейбусного депо), 13:38, 14:01 (до Троллейбусного депо), 14:20, 14:41, 15:02 (до Троллейбусного депо), 15:23, 15:44 (до Троллейбусного депо), 16:05, 16:26, 16:47, 17:08, 17:29, 17:50, 18:11, 18:32.
— Отклонения от времени, установленного расписанием, могут быть связаны с транспортными заторами по пути следования маршрута. Уточнить информацию о работе маршрута можно будет у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 или воспользоваться сервисами визуализации движения городских маршрутов: Транспорт27.рф и «Go2bus», — предупредили в городской администрации.
Также будет курсировать маршрут № 108 «Автовокзал — Заозёрное» с заездом на «Новое Матвеевское кладбище». Отправление от «Автовокзала» будет проходить в 10:55, 12:40, 14:35, 16:20 и 18:35, а отправление от села Заозерное в 11:45, 13:30, 15:25, 17:10 и 19:22.
Напомним, на городских кладбищах проводилась акарицидная обработка и санитарная обрезка насаждений, территории очищали от мусора. В Родительский день здесь планируется установить шесть биотуалетов и обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.