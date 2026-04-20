Хабаровчанам напомнили расписание дополнительного транспорта на Радоницу

Четыре дополнительных троллейбуса с автономным ходом пустят в Хабаровске завтра, в Родительский день. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году Радоница, которая проходит на девятый день после Пасхи, выпала на 21 апреля.