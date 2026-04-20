В Красноярске хозяина квартиры через суд обязали дать доступ к вентиляции

Житель Красноярска не пускал проверяющих к общему вентиляционному каналу.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске суд обязал собственника квартиры открыть дверь специалистам по вентиляции. Об этом рассказали 18 апреля в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Управляющая компания объяснила судье, что в жилье у мужчины проходят общие вентиляционные каналы, которые относятся к имуществу всего дома. Чтобы их проверить, нужен был доступ в комнаты, но владелец уперся, не исполнял предписание и не пускал специалистов.

Напомним, без такого осмотра нельзя безопасно пользоваться газовым оборудованием — это нарушает права всех соседей.

В итоге Кировский районный суд Красноярска встал на сторону управляющей компании. Заочным решением мужчину обязали в течение десяти рабочих дней впустить проверяющих в свою квартиру для технического обследования вентиляции.