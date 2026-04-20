В Родительский день по территориям самых больших погостов пустят автобусы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 апреля — Родительский день или Радоница.
В связи с этим, по территориям самых больших погостов с 08:00 до 20:00 будут ходить автобусы. Проезд будет платным: в автобусах малого класса он будет стоить 25 рублей, в автобусах большой и средней вместимости — 30 рублей. Рассчитаться можно будет только наличными.
До территории так называемого Нового кладбища «Шинников» можно будет добраться только на автобусе или пешком. Существующий проезд от остановки «Кладбище Шинников» до участков новых захоронений будет перекрыт. По нему смогут проезжать только автобусы. Обслуживать пассажиров там будет три единицы транспорта. Эти же автобусы будут курсировать и по самой территории новых секторов.
По территории старого кладбища «Шинников» пассажиров будут перевозить пять автобусов ПАЗ. Для них будут оборудованы временные остановочные пункты.
По старой части кладбища «Бадалыкское» в Родительский день будут курсировать три автобуса ПАЗ. В новой части пассажиров будут обслуживать семь автобусов большой вместимости.
Также на маршрутах рейсовых городских автобусов, которые проходят возле погостов, в эти дни по необходимости будет увеличено количество машин.
Стоит отметить, что с субботы, 18 апреля, городские погосты работают с 08:00 до 20:00 часов.