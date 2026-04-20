Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по дисциплинированности заемщиков

Нижегородскую область включили в десятку российских субъектов, где живут самые дисциплинированные заемщики. Исследование провели эксперты РИА Новости, проанализировав данные по просроченной задолженности граждан по рублевым банковским кредитам.
Лидером рейтинга России оказался Севастополь: доля просрочки по займам физлиц здесь составляет 2,67. В Нижегородской области этот показатель оценили в 3,5−3,7% наряду с Татарстаном, Удмуртией и Архангельской областью.
Дисциплинированные заемщики также живут в Крыму, Санкт-Петербурге, Чувашии, Якутии и Москве. Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия.
Узнать больше по теме
