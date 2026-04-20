МЧС эвакуировало 253 человека с трассы в Забайкалье из-за снегопада

Спасатели эвакуировали 253 человека, в том числе 28 детей, застрявших на трассе «Чита — Забайкальск» в результате снегопада, сообщает пресс-служба МЧС России по Забайкальскому краю на сайте.
На 302-м километре трассы произошло скопление автотранспорта, сообщили ранее в министерстве. Проехать не могут 65 автомобилей, 29 из которых — легковые, 23 — большегрузные. Кроме того, в пробке стоят 13 автобусов.
Дорожные службы очищают трассу от снега. В работах задействованы 56 человек и 13 единиц техники.
Снегопад обрушился на Забайкальский край 19 апреля. Об осадках предупреждал региональный Гидрометцентр во «Вконтакте». Метеорологическая служба также сообщала, что 20 апреля в Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение — ожидаются «осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные, очень сильные, гололедно-изморозевые отложения, установление временного снежного покрова, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.