МЧС эвакуировало 253 человека с трассы в Забайкалье из-за снегопада

Снегопад обрушился на Забайкальский край 19 апреля. Об осадках предупреждал региональный Гидрометцентр во «Вконтакте». Метеорологическая служба также сообщала, что 20 апреля в Забайкальском крае объявили штормовое предупреждение — ожидаются «осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами сильные, очень сильные, гололедно-изморозевые отложения, установление временного снежного покрова, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица».