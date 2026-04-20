Диетолог раскрыла нюансы здоровых перекусов

Гранола, протеиновые батончики и «умные» йогурты прочно обосновались в продуктовых корзинах тех, кто следит за здоровьем. Однако массовые версии этих снеков таят в себе неприятный сюрприз. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, дешевые аналоги часто напичканы искусственными подсластителями.
По ее словам, при регулярном употреблении они грозят не только расстройством желудка, но и набором лишних килограммов.
Секрет дороговизны гранолы, например, кроется в составе. В отличие от обычных мюслей, в нее кладут орехи, шоколад и сухофрукты. Последние — настоящий вызов для бюджета производителя. Чтобы получить 150 г сушеных яблок, нужно переработать целый килограмм свежих: помыть, почистить, нарезать и высушить. Аналогичная ситуация с протеиновыми батончиками: основой для них служит соевый, молочный или яичный белок. Самый полезный и дорогой вариант — молочный и яичный.
Что касается высокобелковой «молочки» (кефир, творог, йогурты), здесь тоже есть свои нюансы. В протеиновом йогурте на 100 г продукта приходится от 8 г белка и выше — это вдвое больше, чем в обычном.
«В качестве перекусов люди сегодня могут выбирать, например, фитнес-батончики, гранолу, кефир, творог, йогурты с повышенным содержанием белка (обычно 10−20 г на порцию)», — заявила специалист.
По ее словам, такие продукты помогают надолго сохранить сытость во время долгих перерывов в питании.
Однако диетолог предупредил, что эти продукты — лишь дополнение к основному рациону. Если полностью заменить ими обычную еду, можно получить переизбыток белка, что создаст серьезную нагрузку на сердце, почки и желудочно-кишечный тракт.
Кроме того, Лебедева добавила, что производители повсеместно добавляют в снеки подсластители: изомальтоолигосахарид (ИМО), сукралозу (E955), стевию или эритрит. Именно они делают вкус приятным, но при этом дают излишний инсулиновый ответ.
