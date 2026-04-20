МЧС Прикамья предупреждает о сильном ветре и снегопаде 20 апреля

В Пермском крае ожидаются сильный ветер, осадки и гололёд.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Пермского края предупреждают об опасном ухудшении погодных условий 20 апреля, сообщает региональное МЧС России.

Согласно данным Пермского гидрометеоцентра местами по краю прогнозируются снегопады и дождь, переходящий в снег, порывы ветра до 17−20 м/с, резкое похолодание — температура может опуститься на 10  и более за сутки.

Кроме того, прикамцев предупреждают о появлении гололёда и отложении мокрого снега: прирост снежного покрова может составить от 10 до 20 см. Из-за неблагоприятной погоды повышается риск возникновения пожаров, аварий на объектах ЖКХ и ЛЭП, перебоев в работе транспорта и дорожных заторов и ДТП.

Спасатели призывают жителей Прикамья быть осторожными: не находиться рядом с деревьями, опорами линий электропередач и неустойчивыми конструкциями, а также не оставлять вблизи них автомобили. Также не стоит использовать самодельные обогреватели и оставлять электроприборы без присмотра. Водителей просят соблюдать ПДД и скоростной режим.