Фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» соберёт гурманов 16 мая

Шестой гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» пройдет 16 мая в Нижегородской области. Гостей познакомят с аутентичной кухней региона, предложат полюбившиеся хиты прошлых лет — но в новом, более изящном оформлении. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В этом году фестиваль пройдет под девизом «Еда как искусство». Тема выбрана не случайно: событие приурочено к 250-летию художника Александра Ступина, уроженца Арзамаса и основателя первой в России провинциальной художественной школы. Организаторы делают акцент не только на вкусе, но и на подаче блюд — с атмосферой и отсылками к эпохе.
Рестораны и кафе подготовили богатое меню: от блюда «По щучьему велению» до гусятины по-фешински, векошника с курицей и арзамасским картофелем, а также пряжеников с мясом гуся.
Фестиваль развернется в парке имени Гайдара — здесь откроются фудкорт, ярмарка мастеров и концертная площадка с конкурсами и выступлениями. «Арзамасский трактирщикъ» проходит с 2021 года и уже собирает тысячи гостей.