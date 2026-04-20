В Пятигорске предотвращён теракт, готовившийся с участием гражданки ФРГ

ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Гражданка Германии планировала взрыв у объекта силовых структур в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения», — говорится в сообщении от силовых структур.
ФСБ сообщила, что благодаря средствам радиоэлектронной борьбы в Пятигорске заблокировано взрывное устройство в рюкзаке женщины. После задержания и осмотра специалистами установлено, что СВУ мощностью 1,5 кг, содержащее поражающие элементы, было самодельным. Отмечается, что она дейтствовала не одна. Исламист, который тоже был задержан, должен был дистанционно подорвать взрывчатку в рюкзаке у немки.