В Пятигорске предотвращён теракт, готовившийся с участием гражданки ФРГ

ФСБ сообщила, что благодаря средствам радиоэлектронной борьбы в Пятигорске заблокировано взрывное устройство в рюкзаке женщины. После задержания и осмотра специалистами установлено, что СВУ мощностью 1,5 кг, содержащее поражающие элементы, было самодельным. Отмечается, что она дейтствовала не одна. Исламист, который тоже был задержан, должен был дистанционно подорвать взрывчатку в рюкзаке у немки.