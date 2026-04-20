В Прикамье двух чиновников осудили за падение футбольных ворот на ребёнка

Двух чиновников осудили за падение футбольных ворот на несовершеннолетнего, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Трагедия случилась в августе 2024 года в Очёре. На спортивной площадке мальчик играл в футбол, когда на него упали незакреплённые ворота. Ребёнок получил тяжёлые травмы.
Следствие установило: с 18 марта по 5 августа чиновники не приняли никаких мер, чтобы обеспечить безопасность на площадке, хотя у них была такая возможность. В итоге подросток 2009 года рождения пострадал во время игры.
Суд приговорил виновных к 1 году 6 месяцам и 2 годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.