Больничный в двойном размере: эксперты объяснили, как его получить

Волгоградцам, которые подрабатывают по договорам подряда, стоит знать о нюансе с больничными. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая разъяснила, когда можно получить выплаты в двойном размере, об этом пишет ТАСС.
Если вы работаете по трудовому договору в одном месте и одновременно выполняете задания по гражданско-правовому договору у другого заказчика — больничный оплатят оба страхователя. При этом зарплата по договору подряда не войдет в расчет пособия на основной работе.
Когда человек оформлен сразу по нескольким гражданско-правовым договорам или договорам авторского заказа, больничный выплатят только один раз. Но сумму рассчитают из общего среднего заработка. Выбор, кому из заказчиков предъявить лист нетрудоспособности, остается за работником.
Есть условие: суммарные страховые взносы, которые перечислили за вас в прошлом году, должны быть не меньше стоимости страхового года. Только тогда можно рассчитывать на полную оплату больничного.
Ранее сообщалось, что волгоградцев могут обязать платить за сантехников и электриков.