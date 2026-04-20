Движение в Ормузском проливе остановилось после захвата иранского корабля

Движение судов в Ормузском проливе практически остановилось после захвата иранского корабля. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, кратковременное возобновление судоходства в выходные быстро сорвалось. Уже к понедельнику транзит через пролив резко сократился, а многие суда либо развернулись, либо заняли выжидательную позицию.
Ситуация обострилась после того, как ВМС США перехватили иранское грузовое судно в районе порта Джаск. Это стало первым подобным случаем с начала американской блокады и резко повысило риски для судоходства в регионе.
Отмечается, что за последние недели поток судов через пролив и без того снизился до минимума на фоне конфликта. Попытка возобновления движения вызвала кратковременное снижение цен на нефть. Однако новый инцидент снова спровоцировал рост котировок.
Тем временем Турция продвигает альтернативный торговый маршрут. Речь идет о «Среднем коридоре», который должен связать Азию и Европу через страны Центральной Азии и Южного Кавказа. В Анкаре рассчитывают, что проект позволит снизить зависимость от нестабильных морских путей и усилить роль страны как ключевого транзитного узла.