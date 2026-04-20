Как заключить прямой договор электроэнергии, не выходя из дома: инструкция для дачников

Новый дачный сезон открыт, но вместо того чтобы заниматься грядками, многие владельцы участков в СНТ спешат в офисы «Волгоградэнергосбыта» за прямым договором электроснабжения. Хорошая новость: куда-то идти вовсе не обязательно. Оформить всё можно дистанционно — из дома, с телефона или ноутбука.
Рассказываем, как это сделать быстро и без лишних ошибок.
Зачем переходить на прямой договор?
Прямой договор с энергосбытовой компанией означает, что вы платите за свет напрямую поставщику, а не через посредника в лице СНТ. Это гарантирует:
— прозрачные тарифы и начисления;
— возможность передавать показания и оплачивать счёт через личный кабинет;
— меньше споров и переплат.
И главное: для оформления не нужно никуда ехать.
Два способа подать заявку удалённо.
Способ 1. Через личный кабинет на сайте.
1. Перейдите на сайт https://lk.energosale34.ru/login.
2. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
3. В разделе «Заявки абонента» выберите «Оформить договор, новый лицевой счёт».
4. Заполните форму, прикрепите фото или сканы документов.
5. Отправьте заявку.
Способ 2. По электронной почте.
1. Отправьте письмо на адрес: contact@energosale.ru
2. В теме письма обязательно укажите: «Заявка на прямой договор», затем ваши ФИО, название СНТ и номер участка.
3. В письмо вложите сканы или фото необходимых документов (см. список ниже). Желательно оставить контактный телефон — на случай, если информацию потребуется уточнить.
Если документов много — разбейте на несколько писем с пометками «часть 1», «часть 2».
Какие документы нужны? (список для скана или фото).
Соберите заранее, чтобы не пересылать по несколько раз:
— паспорт (разворот с фото и страница с актуальной регистрацией).
— правоустанавливающие документы — на жилой дом или земельный участок (собственность, аренда, пользование).
— документы о техприсоединении (акт о технологическом присоединении (АТП). Если его нет, справку (книжка) о членстве в СНТ.
— сведения о счётчике — паспорт прибора учёта (если есть) или чёткое фото счётчика, где видны заводской номер и текущие показания.
— проект договора (по желанию) — подписанный вами бланк или протокол разногласий. Типовые формы: energosale34.ru/fizperson/informatsiya-dlya-abonentov/tipovye-formy-dokumentov-fl.
— иные документы (если есть) — например, договор о пользовании инфраструктурой СНТ.
Важно: все копии должны быть чёткими и хорошо читаться.
Что происходит после отправки?
Специалисты проверяют заявление и документы (до 15 рабочих дней). Если чего-то не хватает, свяжутся с вами по email или телефону. После успешной проверки вам создадут личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта». В кабинете появится проект договора в электронном виде. Доступ к кабинету и данные для входа придут на электронную почту и/или в SMS.
Все дальнейшие вопросы и обмен документами — через личный кабинет. Удобно и прозрачно.
Важный совет от энергетиков: Даже после перехода на прямые договоры помните, то стабильный свет на участках зависит от состояния электросетей СНТ. Добейтесь, чтобы сети в товариществе обслуживали профессионалы. Только так вы всегда будете со светом, а нештатные ситуации и аварии будут оперативно устраняться.
Фото из архива V102.RU.