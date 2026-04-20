РФ покажет на выставке в Малайзии Су-57Э, БПЛА и стрелковое оружие

Россия представит на выставке DSA 2026 в Малайзии истребители Су-57Э, беспилотники и стрелковое оружие, включая пистолет-пулемет ППК-20. Об этом рассказал «Рособоронэкспорт».
«На DSA 2026 “Рособоронэкспорт” продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики», — говорится в заявлении генерального директора Александра Михеева.
Россия готова оснащать вооружённые силы Малайзии современными системами для укрепления суверенитета и обороноспособности.
«Рособоронэкспорт» представит в сегменте беспилотных систем разведывательные комплексы и барражирующие боеприпасы. Среди них: S350M-E (Supercam S350), «Ланцет-3», «КУБ-2Э», RUS-PTE и «Скат 350М» от концерна «Калашников».
