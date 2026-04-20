Более 24 тысяч человек остались без воды в Ленобласти из-за аварии

В Ленинградской области произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, в результате которого без воды остались более 24 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в Тосненском районе. Под отключение попали около 24 280 жителей.

К устранению последствий аварии привлечены специалисты ресурсоснабжающей организации, которые проводят восстановительные работы.