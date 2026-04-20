Пал сухой травы может обернуться тюрьмой: в каком случае грозит уголовка

За поджог сухой травы обычным россиянам теперь грозит реальный тюремный срок до десяти лет. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Специалист предупредил, что, если огонь от пала травы повредит или полностью уничтожит лесные посадки, такое действие уже квалифицируется как преступление. В этом случае человека могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей за неосторожное обращение с огнём. При умышленном поджоге штраф вырастает до 500 тысяч — 1 миллиона рублей.
Когда ущерб превышает 50 тысяч рублей, размер штрафа может достигать от 1 до 3 миллионов рублей. Кроме денежного наказания нарушителя ждут обязательные, принудительные или исправительные работы. В самых тяжёлых случаях суд может приговорить к лишению свободы на срок до десяти лет, отметил Евгений Машаров.
Также россиянам может грозить штраф до 15 тысяч рублей за неправильное размещение мангала на даче. Место для жарки шашлыка должно соответствовать определенным нормам пожарной безопасности.