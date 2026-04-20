Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арт-объект со спящим медведем и цитатой Владимира Путина появился в Сарове

Согласно разъяснениям администрации, данный арт-объект призван олицетворять мощь, силу и стратегический потенциал отечественного ядерного оружейного арсенала.

В Сарове появился новый арт-объект под названием «Спящий медведь», о чем было объявлено представителями городской администрации в социальных сетях.

Эта скульптура стала подарком жителей Снежинска горожанам Сарова в ознаменование 80-летия Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Произведение искусства было установлено в непосредственной близости от музея ядерного оружия. Композиция изображает медведя, сидящего на камне, с бронзовой табличкой, на которой выгравирована цитата Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

