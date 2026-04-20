В Общественной палате РФ призвали сократить сроки отключения горячей воды

Сроки отключения горячей воды «на профилактику» не должны превышать более трех-пяти дней. Там, где позволяют технологии, период таких работ надо сократить до минимума. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что сейчас плановые отключения длятся от 10 дней до двух недель, что доставляет значительные неудобства жителям многоквартирных домов.
— За эти две недели человек поневоле становится «моржом», не все к этому готовы. Кроме того, постоянный нагрев воды для мытья ведет к дополнительным расходам — это и затраты на электричество, воду, появляются расходы и на баню, на фитнес. Особенно тяжело, если большая семья с детьми, — приводит слова Гриба ТАСС.
Согласно исследованию компании «Лемана ПРО», 86 процентов опрошенных россиян сталкиваются с профилактическим отключением горячей воды летом. Из них 54 процента в этот период нагревают воду вручную. Уточняется, что для нагрева воды 36 процентов респондентов используют специальное оборудование. Еще четверть опрошенных принимают душ у знакомых.
Доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов рассказал, что отключать воду во всем доме из-за долгов конкретных соседей незаконно — это нарушает права жителей. По словам юриста, обязанность по оплате коммунальных услуг лежит исключительно на владельцах или арендаторах конкретных помещений.