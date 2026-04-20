Одобрение микрозаймов в России рухнуло до 17%

Показатель долговой нагрузки (ПДН) теперь рассчитывают только по официальным данным из ФНС и Социального фонда. «Серые» доходы, которыми раньше охотно делились заёмщики, больше не принимаются в расчёт. Кроме того, с 1 апреля 2026 года ввели «период охлаждения»: на раздумья дают 4 часа, если речь о сумме от 50 до 200 тыс. рублей, и 48 часов — для займов свыше 200 тыс. рублей.