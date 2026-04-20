Одобрение микрозаймов в России рухнуло до 17%

Российские микрофинансовые организации (МФО) почти перекрыли кислород новым клиентам. Если вы раньше никогда не брали микрозаймов, то сейчас шанс получить деньги стремится к нулю: одобряют только 17% заявок от «новичков». Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, назвав это позитивным сигналом.
Для тех, кто уже был в системе, ситуация лучше, но тоже тревожная — процент одобрения упал до 70%.
По словам Панеша, за цифрами стоит не крах рынка, а планомерная работа регулятора.
Показатель долговой нагрузки (ПДН) теперь рассчитывают только по официальным данным из ФНС и Социального фонда. «Серые» доходы, которыми раньше охотно делились заёмщики, больше не принимаются в расчёт. Кроме того, с 1 апреля 2026 года ввели «период охлаждения»: на раздумья дают 4 часа, если речь о сумме от 50 до 200 тыс. рублей, и 48 часов — для займов свыше 200 тыс. рублей.
«Снижение доли одобренных заявок — это не случайность и не кризис, а закономерный результат последовательной работы Центрального банка по зачистке рынка от недобросовестных практик. Это хорошая новость для миллионов граждан», — заявил парламентарий.
Особенно сильно изменения ударили по тем, кто приходит за деньгами повторно. За год показатель одобрения для таких клиентов просел на 9 процентных пунктов. Это логично: повторники чаще всего находятся в долговой спирали и пытаются закрыть старые займы новыми. Центробанк напрямую ограничил долю подобных кредитов в портфелях МФО.
Кроме того, Панеш предупредил, что часть отчаявшихся заёмщиков может уйти в тень — к нелегальным «чёрным займодавцам», которые работают вне закона и практикуют криминальные методы выбивания долгов. Депутат призывает усилить контроль за такими сервисами и активнее предупреждать граждан об опасности.
