Родительский день в Хабаровском крае пройдёт при сильном снеге и ветре

Погода серьезно ухудшится на территории Хабаровского края завтра, 21 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», синоптики прогнозируют неустойчивую погоду: пройдут интенсивные осадки, будет отмечаться сильный ветер, да и температура особенно высокой не ожидается.
— В ближайшие сутки особенно сильные осадки пройдут в части северных районов края (Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, им Полины Осипенко районы): сильный снег и мокрый снег, местами будет метель. Ветер усилится по долинам рек до 15−20 м/с, на Охотском побережье порывы до 23−28 м/с, — предупреждает начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
В южной части края также будут осадки, но в основном небольшие или умеренные.
После — осадки будут ослабевать, 23 апреля они местами пройдут еще на севере региона, а затем до конца недели погода будет преимущественно без существенных садков.
Температура ночью около +2°C в южной части региона и до 2−9 градусов мороза на севере. Днем в первую половину недели показатели составят +3…+10°C и около 0 соответственно, затем в крае потеплеет на 3−4 градуса.
В Хабаровске непогода, которую мы наблюдаем сегодня, 20 апреля, сохранится и далее. Так, в ночь на 21 число прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем они будут уже небольшими. Температура при этом составит 1..-1 °C и +5..+7 °C соответственна. Непогода ожидается и 22 апреля — вероятны небольшие осадки, а после можно ожидать более погожие деньки. По ночам показатели будут схожими, а днем во второй половине недели воздух прогреется до +7…+10°C.
Между тем ледоход на главной водной артерии края проходит уже у Комсомольска-на-Амуре. Гидрологи отметили его здесь на 9 дней раньше средних многолетних сроков. А ниже по течению, у села Нижнетамбовское, наблюдаются подвижки льда.