В Хабаровском крае и ЕАО детские пособия за май перечислят досрочно

Часть выплат поступит на счета семей уже в конце апреля.

Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО перечислит детские пособия досрочно — сообщает СФР.

Речь идёт о выплатах, которые обычно поступают на банковские счета 3 числа. В этом месяце их зачислят 29−30 апреля, чтобы семьи получили деньги до майских праздников.

При этом ежемесячная выплата из средств материнского капитала, а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей будут перечислены в мае — 5 и 8 числа по обычному графику.

В СФР уточняют, что зачисление средств на счёт может происходить в течение всего дня, поэтому при отсутствии поступления утром получателям рекомендуется дождаться перевода до вечера.

Следующая плановая выплата пособий через банки состоится 3 июня. Доставка через почтовые отделения будет проходить с 1 по 25 число в зависимости от графика работы почты.

Выплата пенсий в мае останется без изменений.