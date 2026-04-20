Ирину Дубцову обокрали на миллионы рублей в своем особняке во время ремонта

Певицу Ирину Дубцову обокрали в своем собственном особняке, пока в доме шел ремонт. Артистка лишилась некоторой одежды, драгоценностей и дорогого алкоголя. Но писать заявление в полицию певица не стала. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Пока шел ремонт, отметила звезда, работники часто менялись, потом дом превратился в проходной двор. Первым забил тревогу 20-летний сын Ирины Дубцовой. Он обратил внимание на то, что вместо дорогого алкоголя в бутылке оказался какой-то другой напиток.
Потом, пересмотрев сейф, шкафы, гардеробную, певица не нашла множество вещей. Она связала это с недобросовестностью рабочих. Но в полицию Дубцова решила не обращаться, чтобы не тратить нервы.
