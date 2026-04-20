В Хабаровском крае нет лесных пожаров

По данным на утро 20 апреля 2026 года, в Хабаровском крае нет действующих лесных пожаров. За последнюю неделю пожарным удалось справиться с 15 возгораниями, которые охватили территорию в 2642,5 гектара. В региональном министерстве лесного хозяйства отмечают, что большинство пожаров возникло из-за несоблюдения правил безопасности местными жителями, сообщает пресс-служба Минлесхоза.
«Всего за прошедшую неделю в регионе ликвидировано 15 лесных пожаров на общей площади 2642,5 гектара. Большинство возгораний связано с пренебрежением местным населением правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, на данный момент пожароопасный сезон уже открыт на территории 26 лесничества из сорока.
«Поскольку подавляющее большинство лесных пожаров происходит по неосторожности людей, каждому необходимо ответственно подходить к соблюдению правил безопасности в лесу. Запрещается разводить костры вне специально оборудованных мест, сжигать сухую траву, мусор, бросать непотушенные спички, окурки, стеклянную тару, оставлять промасленные материалы и засорять лес отходами», — обратился к жителям краевой столицы заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
Напомним, что за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
При обнаружении лесных пожаров необходимо незамедлительно сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 или единой службы спасения 112 (звонок бесплатный). Бережное отношение к природе и своевременное информирование о возгораниях помогут сохранить лесные богатства края.