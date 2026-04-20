В Хабаровске полиция проверила молодежь на улице Муравьева-Амурского.

Сотрудники силовых ведомств и администрации города проверили соблюдение подростками режима нахождения в общественных местах в ночное время. Контрольные мероприятия прошли в Центральном районе города, где ранее фиксировались жалобы на шум и хулиганство. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе инспекции на улице Муравьева-Амурского полицейские задержали девять подростков, нарушивших комендантский час. На восьмерых родителей были оформлены документы о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В связи с отсутствием законных представителей в регионе, одного несовершеннолетнего передали под опеку в центр соцпомощи.
В ходе отработки территории также выявлены факты распития спиртного взрослыми хабаровчанами, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Правоохранительные органы завершили мероприятие проведением разъяснительных бесед с нарушителями о последствиях противоправных действий.
