В Хабаровске полиция проверила молодежь на улице Муравьева-Амурского

В Хабаровске полиция проверила молодежь на улице Муравьева-Амурского.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники силовых ведомств и администрации города проверили соблюдение подростками режима нахождения в общественных местах в ночное время. Контрольные мероприятия прошли в Центральном районе города, где ранее фиксировались жалобы на шум и хулиганство. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе инспекции на улице Муравьева-Амурского полицейские задержали девять подростков, нарушивших комендантский час. На восьмерых родителей были оформлены документы о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В связи с отсутствием законных представителей в регионе, одного несовершеннолетнего передали под опеку в центр соцпомощи.

В ходе отработки территории также выявлены факты распития спиртного взрослыми хабаровчанами, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Правоохранительные органы завершили мероприятие проведением разъяснительных бесед с нарушителями о последствиях противоправных действий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

