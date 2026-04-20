В Хабаровске полиция проверила молодежь на улице Муравьева-Амурского.

В ходе инспекции на улице Муравьева-Амурского полицейские задержали девять подростков, нарушивших комендантский час. На восьмерых родителей были оформлены документы о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В связи с отсутствием законных представителей в регионе, одного несовершеннолетнего передали под опеку в центр соцпомощи.