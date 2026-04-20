Тело украинского депутата нашли в машине в Одессе

Украинский депутат мог покончить с собой.

На Украине в Одессе обнаружили тело депутата городского совета. Об этом сообщает газета «Страна» со ссылкой на местную полицию.

Как следует из заявления, инцидент произошел в понедельник, 20 апреля. Тогда в Приморском районе Одессы в одном из автомобилей было найдено тело депутата местного депутата городского совета. Причины смерти пока устанавливаются. По предварительной версии, политик мог совершить самоубийство.

При этом другие детали не раскрываются. В частности, не называются фамилия и имя депутата. Какие-либо другие данные о нем также не уточняются.

Напомним, несколько дней назад в Киеве произошел не менее жуткий инцидент. Тогда мужчина прямо посреди дня внезапно открыл стрельбу по мирным людям и даже захватил заложников. Позднее выяснилось, что напавший является бывшим военным.