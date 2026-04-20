Ошибки в «не» и «нн» — названы главные провалы «Тотального диктанта-2026»

Участники «Тотального диктанта» 2026 года чаще всего допускали ошибки в написании «не» со словами, выборе прописных и строчных букв, а также в правилах с «н» и «нн». Об этом сообщила кандидат филологических наук Елена Хайлова.
По ее словам, именно эти темы стали ключевыми орфографическими трудностями при написании текста, посвященного биографии семьи Александра Пушкина.
Дополнительно участники сталкивались с проблемами в словарных словах и правописании непроизносимых согласных. Ошибки фиксировались в словах «аннулировать», «ассоциация», «масштаб».
Отдельные затруднения вызвали устаревшие формы. В частности, слово «лейб-гвардия» часто писали с нарушением нормы — слитно или раздельно вместо дефисного написания.
Среди пунктуационных сложностей отмечены вводные конструкции, оформление прямой речи и расстановка знаков препинания в сложных предложениях.
Акция «Тотальный диктант» прошла в 55 странах и онлайн-формате. Проект направлен на популяризацию русского языка и повышение уровня грамотности.
Отдельно отмечается развитие языковых норм. Эксперт Минпросвещения Наталия Козловская сообщила, что слово «нетворкинг» включено в Словарь иностранных слов, фиксирующий нормы современного русского литературного языка.
По ее словам, словарь подготовлен по поручению правительства в рамках требований закона о государственном языке. Включение термина означает, что его использование допустимо в официальной коммуникации.
Читайте также: «Нетворкинг» узаконили: слово внесли в нормативный словарь РФ.