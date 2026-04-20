Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ошибки в «не» и «нн» — названы главные провалы «Тотального диктанта-2026»

Участники «Тотального диктанта» 2026 года чаще всего допускали ошибки в написании «не» со словами, выборе прописных и строчных букв, а также в правилах с «н» и «нн». Об этом сообщила кандидат филологических наук Елена Хайлова.

По ее словам, именно эти темы стали ключевыми орфографическими трудностями при написании текста, посвященного биографии семьи Александра Пушкина.

Дополнительно участники сталкивались с проблемами в словарных словах и правописании непроизносимых согласных. Ошибки фиксировались в словах «аннулировать», «ассоциация», «масштаб».

Отдельные затруднения вызвали устаревшие формы. В частности, слово «лейб-гвардия» часто писали с нарушением нормы — слитно или раздельно вместо дефисного написания.

Среди пунктуационных сложностей отмечены вводные конструкции, оформление прямой речи и расстановка знаков препинания в сложных предложениях.

Акция «Тотальный диктант» прошла в 55 странах и онлайн-формате. Проект направлен на популяризацию русского языка и повышение уровня грамотности.

Отдельно отмечается развитие языковых норм. Эксперт Минпросвещения Наталия Козловская сообщила, что слово «нетворкинг» включено в Словарь иностранных слов, фиксирующий нормы современного русского литературного языка.

По ее словам, словарь подготовлен по поручению правительства в рамках требований закона о государственном языке. Включение термина означает, что его использование допустимо в официальной коммуникации.

Читайте также: «Нетворкинг» узаконили: слово внесли в нормативный словарь РФ.