В Красноярске подвели итоги олимпиады РУСАЛа «13-й элемент. ALхимия будущего»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 апреля в культурном пространстве «Каменка» в Красноярске подвели итоги олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего» — одного из самых узнаваемых образовательных проектов РУСАЛа, который уже пятнадцать лет формирует интерес школьников к инженерным и техническим направлениям.
Олимпиада инициирована основателем компании Олегом Дерипаска и проводится с 2011 года совместно с вузами-партнерами компании.
Формат конкурса — комплексное испытание по математике, физике, химии и информатике, дисциплинам, которые лежат в основе инженерного образования и востребованы в металлургической отрасли.
В 2026 году в олимпиаде приняли участие почти 7 тысяч школьников 8−11 классов из разных регионов России. Призерами стали 234 человека, из них 182 — по направлению «Металлургия». С каждым сезоном расширяется география участников, растет интерес со стороны школ, вузов и предприятий промышленного сектора.
Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова отметила, что компания делает ставку на развитие инженерных профессий и раннюю профориентацию школьников. «Мы в первую очередь развиваем инженерные профессии. Это те направления, которые востребованы на предприятиях РУСАЛа. Олимпиада повышает интерес школьников к научным дисциплинам, к инженерному творчеству и будущей работе», — сказала она.
По словам Южаковой, во многих городах отвественности компании участие в олимпиаде становится частью образовательной траектории школьников, а выбор профессии часто связан с промышленной специализацией территории.
Директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа Марина Деревлева подчеркнула, что за пятнадцать лет через олимпиаду прошли около 50 тысяч участников. Проект остается для компании ключевым инструментом работы с будущими специалистами. «Это про молодость, про будущее и про наш кадровый резерв. Мы поддерживаем ребят, которые выбирают математику, физику, химию, информатику — те предметы, которые важны для развития компании и промышленности в целом», — отметила она.
Деревлева также привела яркий пример карьерной траектории: участник олимпиады 2013 года после обучения в Сибирском федеральном университете начал работу на производстве и сегодня занимает должность коммерческого директора в компании.
В разработке заданий участвуют представители отрасли и вузов. Как пояснил директор Института цветных металлов СФУ Владимир Баранов, содержание олимпиадных задач ориентировано на развитие инженерного мышления и практических навыков.
В этом году задания расширили за счет направлений, связанных с горно-металлургическим комплексом. Особое внимание уделяется способности школьников предлагать оригинальные решения и работать с прикладными задачами.
Для участников олимпиада — это возможность проверить знания и выйти за рамки школьной программы. Финалист Давид Коровкин из Бирюсинска рассказал, что задания требуют вдумчивого подхода и умения анализировать сложные условия.
Среди них — задачи с расчетами вероятностей и моделированием физических процессов, например, рассчитать вероятность столкновения метеорита с Землей по заданным координатам.
Победители олимпиады получили ценные призы от РУСАЛа, дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры и возможность выстроить профессиональную траекторию в металлургической отрасли.
Проект формирует кадровый резерв и связывает школьное образование с реальным сектором промышленности, создавая понятный и достижимый путь в профессию.