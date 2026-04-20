Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода присоединились к городскому субботнику

18 апреля депутаты Гордумы Нижнего Новогорода — Павел Пашинин, Алексей Родин, Дмитрий Игошин и Жанна Скворцова — приняли участие в ежегодном городском субботнике, который проводится в рамках весеннего месячника благоустройства, стартовавшего 5 апреля и продлящегося до 15 мая. Об этом сообщили в Гордуме Нижнего Новгорода.
Вместе с членами Молодежной палаты при Гордуме депутаты отправились на уборку территории у Гребного канала. Общими усилиями им удалось собрать около шести десятков мешков с мусором.
«Гребной канал — это визитная карточка не только Нижегородского района, но и всего города, точка притяжения. Наша общая задача — поддерживать здесь идеальный порядок. Такие субботники не только делают город чище, но и показывают пример бережного отношения к тому, что уже сделано, а самое главное — объединяют нижегородцев ради общего дела — поддержания в порядке нашего любимого города», — отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Кроме того, депутаты организовали уборку на подведомственных им территориях в различных районах города. В ходе месячника благоустройства, благодаря совместным усилиям депутатов, работников управляющих компаний и жителей, были очищены тротуары, газоны, собраны отходы и удален сухостой во дворах и на детских площадках.
Стоит отметить, что пляжная зона Гребного канала была благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», ранее известному как «Инфраструктура для жизни», согласно решению нижегородцев, принятому на рейтинговом голосовании несколько лет назад. Ежегодно в рамках месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата Думы участвуют в субботнике на этой территории.
Месячник благоустройства начался в Нижнем Новгороде 5 апреля. В его рамках город приводят в порядок после зимы и готовят к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что в городском субботнике приняли участие более 32 тыс. нижегородцев. Лидерство по активности одержал Автозаводский район, собравший почти 7 200 добровольцев.