Холодную воду отключили почти в 80 домах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 19 апреля было прекращено холодное водоснабжение в свыше 70 многоквартирных домах. Причиной таких мер стали запланированные ремонтные мероприятия. Информацию об этом предоставило Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода.
Подача холодной воды была остановлена с 10:00 до 21:00. В течение этого промежутка времени сотрудники коммунальных служб осуществят ремонт и техническое обслуживание систем жизнеобеспечения.
Отсутствие воды затронуло жилые здания, расположенные на улицах Агрономической, Головнина, Верхней, Саврасова и Уссурийской. Также без водоснабжения останутся дома, находящиеся в Мерном и Кустовом переулках.
В перечень адресов, где произошло отключение, вошли многочисленные дома:
дома № 155, 139/15, 141/18, 143, 145, 147, 149, 151, 160/13, 162/16, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178 и 5а по улице Агрономической,
дома № 8, 10, 12 и 14 по улице Верхней, № 8 по улице Саврасова,
дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 17, 19, 20/2, 21, 23, 24/2, 25 и 26 по улице Головнина,
дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 в Кустовом переулке.
дома № 14, 16, 18 и 20/153 по улице Уссурийской, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 в Мерном переулке.
После окончания запланированных работ водопроводная сеть была полностью восстановлена.
Ранее холодную воду отключали 11 марта в Сормовском районе.