Янтарный комбинат на треть поднял производительность в Приморском карьере, забрав вскрышку у подрядчика

Приморском карьере на треть. Причина — отказ от подрядчика и переход на собственные силы при вскрышных работах (снятии верхнего слоя грунта для доступа к янтарю).
Предприятие закупило 40 единиц техники: гидравлические экскаваторы, карьерные самосвалы, автогрейдеры и бульдозеры. Ввели в эксплуатацию новый транспортный комплекс, создали участок из 150 человек разных специальностей. Теперь комбинат сам выполняет весь цикл горных работ — от подготовки до добычи.
Генеральный директор Михаил Зацепин отметил: «Это даёт возможность работать на опережение, планировать добычу и готовить участки заблаговременно. По итогам марта перемещено 350 тысяч кубических метров породы. В перспективе это позволит снизить затраты на добычу».
В 2026 году планируют переместить около 4,6 млн кубометров породы, почти 60% из них — новой техникой. Грунт складируют внутри карьера для последующего восстановления месторождения после выработки.
Приморский карьер — крупнейшее в мире месторождение балтийского янтаря. Комбинат добывает 89% мирового легального янтаря. В этом году сезон начался 16 марта и стал юбилейным, пятидесятым — разработку ведут с 1976 года.